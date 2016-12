Was passiert mit Lionel Messi im Sommer 2018? Diese Frage beschäftigt die Fussballwelt!

Die Spekulations-Bandbreite um einen Transfer des Superstars geht von unmoralischen Angeboten unbekannter Klubs, bis hin zu Gesprächen mit Paris Saint-German. Einzige Konstante: Messi sahnt richtig ab!

Das ändert auch das neuste Gerücht nicht: Wie die englische Zeitung «The Sun» berichtet, will Messis Vater Jorge mit Barcelona–Präsident Josep Maria Bartomeu reinen Tisch machen. Der Zauberfloh soll seinen Vertrag mit Barça verlängern wollen, wenn er 52 Millionen Franken im Jahr verdient. Sprich: Eine Million pro Woche.

Die Barcelona–Verantwortlichen indes wollen den fünffachen Weltfussballer mit anderen Argumenten überzeugen. Damit der argentinische Nationalspieler mit Barcelona weiter fleissig Titel gewinnen kann und so nicht die Lust an den Katalanen verliert, soll fast die komplette Startelf neue Verträge kriegen. Stars wie Neymar, Suarez und Busquets haben bereits unterschrieben. Rakitic, Ter-Stegen und Iniesta sollen noch folgen.

In einem Gespräch mit «Radio Vision» macht Bartomeu deutlich, wie unverzichtbar Messi, der in 551 Spielen für Barcelona 476 Tore und 219 Assists zu verzeichnen hat, ist: «Wir wollen, dass Messi seine gesamte Karriere bei Barcelona spielt. Er ist zweifellos der wichtigste Spieler in der Vereinsgeschichte. Messi ist einzigartig.» (aho)