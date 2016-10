Sepp Blatter musste sich Rücken-Op unterziehen

Sepp Blatter (80) rückt gestern in die Zürcher Schulthess-Klinik ein. Der Grund: Er muss sich operieren lassen. Doch dieses Mal klingt der Grund nicht so dramatisch wie früher in diesem Jahr, als er sich weissen Hautkrebs am Ohr operieren lassen musste. Oder im November 2015, als er einen Zusammenbruch hatte.

Wie BLICK erfuhr, wurde Blatter heute Morgen am Rücken operiert. Eine lange geplante OP, weil er schon länger an Schmerzen litt. «Der Eingriff ist gut verlaufen», richtet Blatters Tochter Corinne aus.