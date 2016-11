Jüngster Torschütze in der Geschichte der Reds :  Bubi (17) schiesst Liverpool in die Halbfinals

Der FC Liverpool hat sich als erstes Team für die Halbfinals des League Cups qualifiziert. Doch der Equipe von Jürgen Klopp wird gar nichts geschenkt.

Die Unterklassigen aus Leeds tragen dazu bei, dass die Zuschauer an der Anfield Road in den Genuss eines kampfbetonten Duells auf Augenhöhe kommen.

Bis in die 76. Minute steht die Partie auf Messers Schneide, dann aber knackt Divock Origi das Abwehrbollwerk der Gäste nach einer herrlichen Hereingabe von Trent Arnold.

Jetzt ist der Bann gebrochen – und Zeit, Geschichte zu schreiben. Das wird sich zumindest Ben Woodburn gedacht haben. Der Youngster erhöht in der 81. Minute auf 2:0 und avanciert damit zum jüngsten Torschützen in der Geschichte Liverpools.

Mit nur 17 Jahren und 45 Tagen luchst er den Rekord der Vereinslegende Michael Owen ab.

Jakupovic rettet Hull im Penalty-Krimi

Es ist wahrlich kein Spiel für schwache Nerven. Hull City und Newcastle United liefern sich ein an Spannung kaum zu überbietendes Aufeinandertreffen – mit dem besseren Ende für das Heimteam.

Dabei siehts für das Team, bei dem der Schweiz-Bosnier Eldin Jakupovic zwischen den Pfosten steht, nach 89 Minuten zappenduster aus. Mbokani wird nach einem Rencontre mit Newcastles Lascelles beim Stand von 0:0 unter die Dusche geschickt.

Doch es kommt noch schlimmer für die «Tigers». In der 8. Minute der Verlängerung schiesst Diame die Gäste mit 1:0 in Führung. Wer meint, dass Hull den Kopf in den Sand steckt, wird nur 20 Sekunden (!) später eines Besseren belehrt.

Snodgrass bringt das Stadion mit seinem postwendenden Ausgleich zur Ekstase. Danach fallen keine Tore mehr. Die Entscheidung fällt im Penaltyschiessen.

Und da mausert sich Jakupvic zum Helden! Der ehemalige GC- und Thun-Spieler pariert den Schuss von Newcastles Gouffran, während seine Teamkameraden vor dem Kasten die Nerven behalten. Hull qualifiziert sich für die Halbfinals! (sag)