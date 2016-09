Messi trifft schon gegen das 34. Primera-Team

Nach der bitteren Heimpleite gegen Aufsteiger Alaves letzte Woche rehabilitiert sich Barcelona am Samstag mit einem 5:1-Auswärtssieg bei Aufsteiger Leganes. Bei den Katalanen laufen zum ersten Mal in dieser Saison in der Meisterschaft Lionel Messi, Luis Suarez und Neymar gemeinsam auf.

Und die Angriffsmaschinerie läuft auf Hochtouren. Nach 15 Minuten trifft Messi auf Assist von Suarez und nach 31 Minuten lautet es umgekehrt: Suarez-Tor auf Pass Messis. Noch vor der Pause markiert auch Neymar seinen obligaten Treffer (41.). Erstmals seit April 2015 (6:0 gegen Getafe) skoren alle drei Superstars in einer ersten Hälfte.

In der zweiten Halbzeit doppelt Messi nach und auch Rafinha trifft noch. Der Argentinier hat nun in seiner Karriere gegen 34 verschiedene Primera-Division-Mannschaften getroffen und zieht mit Julio Salinas gleich. Nur Real-Legende Raul (35) hat noch mehr auf seinem Konto.

In der Tabelle rückt Barcelona mit neun Punkten aus vier Runden zwischenzeitlich auf Rang zwei vor. An der Spitze thront verlustpunktlos Real Madrid (3 Spiele/ 9 Punkte). (rib)