Schock in Barcelona :  Ronaldos Privatjet crasht bei Landung

Während Real-Superstar Cristiano Ronaldo (31) in Dortmund weilt, gerät sein Flugzeug auf die schiefe Bahn.

#RMCF | El avión de Cristiano Ronaldo se estrella en Barcelona https://t.co/w6II8braR9 https://t.co/y9cccRqc3s — Diario SPORT (@sport) 2013-07-22 14:22:09.0

Es passiert laut «Diario SPORT» am Montag auf dem Flughafen El Prat in Barcelona. Das Privatflugzeug von Real-Star Ronaldo (31) wird bei der Landung beschädigt. Gemäss Augenzeugen bricht beim Kontakt mit der Piste das Fahrwerk.

Ein Schock. Das Flugzeug kommt auf einer Wiese zum Stillstand.

Glücklicherweise wird niemand ernsthaft verletzt. Der Pilot zieht sich leichte Blessuren zu.

Ronaldo selbst ist nicht an Bord seines Fliegers. Er weilt zu diesem Zeitpunkt in Dortmund, wo er sich auf das Champions-League-Spiel am Dienstag gegen den BVB vorbereitet (Endstand 2:2, Tor zum 1:0 durch Ronaldo).

Der Portugiese vermietet seinen Privatjet, den er 2015 für umgerechnet 21,4 Millionen Franken gekauft hat, wenn er ihn nicht gerade braucht. Das ist auch am Montag der Fall gewesen.