Cristiano Ronaldo schiesst Real Madrid zum Sieg

Malaga - La Coruna 4:3 (2:1)

Malaga La Coruna Ballbesitz 53% 47% Formation 4-2-3-1 4-2-3-1 Fouls 15 11 Corners 2 5 Offsides 3 Freistösse 14 15 Einwürfe 14 27 Schüsse gehalten 3 1 Auskicks 18 5 Schüsse aufs Tor 5 6 Schüsse neben das Tor 4 5

La Rosaleda, Malaga. - Zuschauer: 12679. - SR Vicandi Garrido, Inaki, Spanien. -4. Celso Borges 0:1 (Penalty), 21. Michael Santos 1:1 (Penalty), 40. Sandro Ramirez 2:1, 56. Michael Santos 3:1 (Pablo Fornals), 72. Andone F. 3:2 (Carles Gil), 82. Celso Borges 3:3, 93. Javi Ontiveros 4:3.Kameni C., Rosales R., Torres M., Villanueva M., Ricca F., Camacho I., Fornals P., Santos M., Juanpi, Castro C., Ramirez S. - Einwechslungen: En-Nesyri Y. (54. für Ramirez S.), Ontiveros J. (73. für Santos M.), Duda (87. für Fornals P.).Tyton P., Juanfran, Albentosa R., Sidnei, Luisinho, Borges C., Guilherme, Gama B., Fajr F., Moreno M., Andone F. - Einwechslungen: Gil C. (68. für Fajr F.), Mosquera P. (90. für Moreno M.).Malaga: 76. Juanpi (Gelb), 79. Camacho I. (Gelb), 90. Ontiveros J. (Gelb). La Coruna: 10. Luisinho (Gelb).