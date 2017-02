Barça lässt gegen Bilbao nichts anbrennen

Überraschung vor dem Spiel: Superstar Luis Suarez steht bei Barça gegen Bilbao nicht in der Startelf. Stürmer Paco Alcacer erhält von Coach Luis Enrique den Vorrang.

Und der 23-Jährige – letzten Sommer von Valencia gekommen – dankt es dem Trainer gleich mit seinem ersten Meisterschafts-Tor im Barça-Dress. Nach herrlicher Vorarbeit von Neymar braucht der Spanier nur noch einzuschieben.

Kurz vor der Pause schlägt der Gastgeber wieder zu. Lionel Messi erhöht per Freistoss. Bilbao-Goalie Moreno lässt den haltbaren Schuss des Argentiniers passieren.

Bis dahin schlagen sich die Gäste wacker. Nach dem Seitenwechsel nimmt die Gegenwehr Bilbaos aber ab. In der 67. Minute trifft Aleix Vidal zum 3:0 – die Vorentscheidung.

Dabei bleibts. Barça wahrt damit den Anschluss zu Real Madrid (zwei Spiele weniger) und kommt bis auf einen Punkt an den Leader ran.

Real gegen Vigo abgesagt

Die Königlichen werden dieses Wochenende aber nicht wieder davonziehen können. Die Partie Celta Vigo gegen Real Madrid vom Sonntag ist abgesagt worden. Grund: Ein Unwetter zieht über Nord-Spanien. Das Stadion von Vigo ist gar vom Sturm beschädigt worden.

Torres schiesst Leganes ab

Da hat Griezmann Glück gehabt. Nach 15 Minuten bekommt Atletico Madrid gegen Leganes einen Penalty zugesprochen. Superstar Antoine Griezmann tritt an und scheitert an Leganes-Goalie Herrerin. Fernando Torres schaltet am schnellsten und staubt den Nachschuss zum 1:0 für die Gastgeber ab.

Nach dem Seitenwechsel ist es wieder Atletico-Stürmer Fernando Torres der jubeln darf. Er trifft nach einem genialen Pass von Correa zum 2:0-Schlussresultat. Atletico verweilt mit diesem Sieg auf Rang 4 mit sieben Punkte Rückstand auf den Leader. (mam)