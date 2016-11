Barcelona verschenkt Punkte gegen Malaga

Die erste Hiobs-Botschaft erhalten die Barcelona-Fans schon vor Anpfiff: Leo Messi kann aufgrund einer Magenverstimmung nicht spielen.

Und auch auf dem Rasen läufts nicht – obwohl die Zahlen für sich sprechen: 80% Ballbesitz für Barcelona, 14:3 Schüsse und ein 13:1-Corner-Verhältnis. Barça scheint das Heimspiel gegen Malaga in Griff zu haben.

Die Katalanen geben den Ton an, sind frech, spielen sich Chancen heraus. Doch sie scheitern immer wieder am hervorragend reagierenden Malaga-Keeper Carlos Kameni.

Eigentlich läuft alles für den spanischen Meister: Die letzten 20 Minuten stürmt Barça sogar in Überzahl an. Malagas Diego Llorente wird nach einem Foul an Neymar vom Feld gestellt. Ein harter Entscheid.

Doch die Katalanen können aus all dem keinen Profit schlagen. Auch weil zweimal ein Barça-Tor wegen Offside aberkannt wird. Es bleibt beim 0:0. In der Nachspielzeit fliegt auch noch Malagas Juan Carlos vom Platz.

Real Madrid könnte damit mit einem Sieg im Abend-Spiel gegen Atletico die Führung auf Barcelona auf vier Punkte ausbauen und die Tabellenspitze festigen. (mam)