Nur ein Unentschieden bei Villarreal :  Barça lässt Real Madrid entwischen

Zwei Spiele, kein Sieg: Barcelona erlebt einen Fehlstart ins neue Jahr!

Nach der Pokal-Pleite gegen Athletic Bilbao unter der Woche leisten sich die Katalanen bei Villarreal auch in der Liga einen Ausrutscher. Beim Gelben U-Boot setzt es für den Titelverteidiger ein enttäuschendes 1:1 ab.

Und beinahe wäre der Favorit mit leeren Händen zurück an die spanische Ostküste gereist. Lionel Messi – wer sonst? – holt in der 90. Minute mit einem Freistoss direkt in den linken Torwinkel die Kohlen für seine Equipe aus dem Feuer. Ein absolutes Traumtor!

Es ist der Schlusspunkt in einem ruppig geführten Duell, bei dem das Zaubertrio um Messi, Neymar und Suarez lange wenig zusammenpasst. In der 50. Minute muss Barça sogar einem Rückstand hinterher laufen, nachdem Villarreals Sansone einen Konter erfolgreich abschliesst.

Dank des Geniestreichs des argentinischen Superstars bleibt den Herren in Gelb auch im wettbewerbsübergreifend 16 Spiel gegen die Blaugrana ein Sieg verwehrt. Und doch fühlt sich das Remis vor allem für das Team von Luis Enrique wie eine Niederlage an.

Nicht nur hat man den zweiten Tabellenplatz an Sevilla hergeschenkt, sondern man liegt nun auch fünf Punkte hinter dem grossen Rivalen Real Madrid – und das mit einem Spiel mehr in den Knochen.

Bereits am Nachmittag gewinnt Celta Vigo zu Hause gegen Malaga mit 3:1. Die Andalusier haben nunmehr seit sechs Partien keinen Sieg mehr einfahren können.

Zappenduster sieht die jüngste Bilanz auch bei Leganes aus. Die Mannschaft aus dem Süden Madrids wartet nach dem 0:2 bei Real Betis seit sieben Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Ein 0:0-Remis gibts beim Duell am Mittag zwischen Athletic Bilbao und Deportivo Alaves zu verzeichnen. (sag)