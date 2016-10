Zidane lächelt die Real-Krise weg!

Zinedine Zidane (44) präsentiert sein typisches Zizou-Lächeln, leicht verschmitzt, sehr sympathisch. «Druck? Seit ich Spieler bin, habe ich diesen Druck», antwortet der dreifache Weltfussballer auf die Frage, wie er mit der königlich grossen Erwartungshaltung umgeht.

Das 1:1 zuhause gegen Eibar ist das vierte sieglose Spiel in Folge. Eine Bilanz, die in der spanischen Hauptstadt normalerweise für ein mittelschweres Erdbeben sorgt. Doch Zidane lächelt die Krise weg. Er kenne den Klub sehr gut, habe jahrelang bei Real gespielt, kenne die Mechanismen, wisse, was es bedeutet, zum Erfolg verdammt zu sein.

Sorgen mache er sich aus diesem Grund nicht: «Ich habe kompetente Leute um mich herum und die besten Spieler der Welt zur Verfügung.» Denen müsse man den Fussball nicht neu erklären, sondern sich so kurz wie möglich halten: «Als ich selbst noch Spieler war, war ich kein Fan von stundenlangen Videoanalysen, deshalb verzichte ich darauf, halte mich knapp und gebe klare Anweisungen. Meine Spieler sind wie grosse Kinder, haben Spass am Fussball.» Auch wenn man zuletzt viermal nur Unentschieden gespielt habe.