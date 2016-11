Cristiano Ronaldo: Schwulenverband fordert Schutz für Fussball-Star

Heisse Wortgefechte sind im Fussball nichts Ungewöhnliches, doch dieses könnte nun ein Nachspiel haben. Wie der Radiosender «Cadena Ser» und andere spanische Medien berichten, soll Atlético-Star Koke Cristiano Ronaldo als «Schwuchtel» beleidigt haben.

Passiert ist das Ganze am Samstag im Madrid-Derby zwischen Atlético und Real. Koke liefert sich in der 63. Minute beim Stand von 1:0 für Real ein verbales Duell mit Ronaldo. Auf die Beleidigung reagiert der portugiesische Superstar cool: «Ich bin eine Schwuchtel mit viel Geld, du Arschloch», soll er geantwortet haben.

Weitere Konsequenzen verlangt

Beide kassieren für diese Aktion die Gelbe Karte und die Sache scheint vom Tisch. Doch nun meldet sich die Homosexuellenvereinigung «Arcópoli» und fordert vom spanischen Ligaverband Konsequenzen.

In einem Brief an die Profi-Liga LFP weist die Organisation darauf hin, dass die homophobe Hetzjagd gegen Ronaldo in der Primera División nichts Neues sei und eine Untersuchung eingeleitet werden müsse.

«Das kann so nicht weitergehen. Es scheint so, als ob weder die Fussballer noch die Clubs diesem Phänomen, dass den Hass fördert, Bedeutung beimessen», meint Arcópoli-Koordinator Yago Blando.

Fussball «unsicher» für Homosexuelle

Der Fussball, so Blando, sei weiterhin einer der unsichersten Bereiche für Homosexuelle oder für Menschen, die als solche betrachtet werden. Es herrsche Schweigen und Straflosigkeit.

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, würde die Antigewalts-Kommission des Parlaments eingeschaltet werden.

Eine Antwort gab Cristiano Ronaldo auch sportlich: Mit einem Hattrick schoss er die Stadtrivalen praktisch im Alleingang ab. (aho)