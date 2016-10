Real siegt: Ronaldo-Hattrick setzt Verfolger unter Zugzwang

Aufsteiger Alaves konnte zu Beginn der Saison bereits Barcelona schocken. Und auch zu Hause gegen Leader Real Madrid starten die Basken fulminant. Deyverson schockt die Hauptstädter bereits in der siebten Minute.

Danach dreht Real aber auf, allen voran Cristiano Ronaldo. In der 17. Minute gleicht er vom Penaltypunkt aus, mit dem 350. Ligator in seiner Karriere. Er traf dreimal für Sporting, 84 Mal für Manchester United und 263 für Real. Wahnsinn!

Das Tor zum 2:1 (33.) erzielt der Portugiese dann mit einem satten Schuss aus 20 Metern. Für den 4:1-Endstand kann er nach einem Doppelpass mit Marcelo locker einschieben (88.). Zwischendurch erhöht Morata auf 3:1 (84.). Dass Ronaldo in der 79. Minute noch einen Elfer verschiesst, wird er verkraften können.

Das Team von Zinedine Zidane steht so bereits als Sieger des zehnten Spieltages fest. Die Königlichen führen die Tabelle nun mit drei Punkten Vorsprung vor Sevilla an, das es seinerseits mit einem 1:1 in Gijon verpasst, mit Real im Gleichschritt zu bleiben.

Barcelona hat am Samstagabend die Möglichkeit mit einem Sieg gegen Granada bis auf zwei Punkte ranzukommen, genauso wie Villarreal am Sonntag. Atletico kann den Abstand zum Stadtrivalen mit einem Dreier gegen Malaga höchstens auf drei Punkte verringern. (sih)

Folgende Partien stehen dieses Wochenende noch an:

So, 12.00: Eibar – Villarreal

So, 16.15: Bilbao – Osasuna

So, 18.30: Betis – Espanyol

So, 20.45: Las Palmas – Celta Vigo

Mo,20.45: La Coruna – Valencia