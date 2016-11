Verletzungsserie Real Madrid: Toni Kroos ist das neue Opfer

Am Sonntag noch durchgespielt, am Dienstag im Kreise der deutschen Nationalmannschaft untersucht. Jetzt ist klar: Toni Kroos erlitt einen Haarriss am fünften Mittelfussknochen.

Während der DFB von einer Trainingspause von lediglich zehn Tagen berichtet, malen spanische Sportzeitungen ein deutlich düstereres Bild. Die «As» ist überzeugt: «Kroos wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.»

«Das Leben geht weiter», meldet sich der Verletzte nach der Untersuchung auf Twitter. Trotzdem fühlt sich das Medizin-Update für jeden Real-Fan wie ein Schlag in die Magengrube an.

Ausgerechnet er. Toni Kroos, der Mittelfeldregisseur im Spiel der Königlichen. Toni Kroos, der die (ebenfalls verletzungsbedingte) Absenz vom kongenialen Virtuosen im Zentrum, Luka Modric (31), vergessen gemacht hatte. Toni Kroos, der in Zidanes taktischer Ausrichtung Dreh- und Angelpunkt ist.

Wichtige Partien stehen an

Angst und Bange wird es dem weissen Ballett insbesondere beim Anblick des Spielplans. Am 19. November geht das «Derbi madrileno» gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid über die Bühne. Wenige Tage später, am 22. November ist Königsklasse bei Sporting Lissabon angesagt. Und Anfangs Dezember kommts zum Duell aller Duelle: «El Clasico» gegen Erzfeind Barcelona – auswärts!

Schlüsselpartien, in denen Real-Coach Zinédine Zidane (44) nun mit Kroos auf einen der wichtigsten Akteure verzichten muss. Und einen, der kaum zu ersetzen ist. Der Deutsche absolvierte 15 von 15 möglichen Partien in dieser Saison, in 13 davon spielte er durch – und hat schon 1'391 Spielminuten in den Beinen.

Modric bald zurück

Ende Oktober wurde Trainer «Zizou» von der spanischen Presse gefragt, weshalb Toni Kroos dermassen häufig eingesetzt werde. «Wir wissen, dass wir auf dieser Position nur ihn und Casemiro haben», so Zidanes Antwort. Doch nun steht keiner von beiden zur Verfügung. Casemiro (24) zog sich nämlich Ende September einen Riss im linken Wadenbein zu: Ausfall bis Mitte Dezember.

Und Luka Modric? Der Kroate erholt sich seit dem 1. Oktober von einer Knieblessur und trainierte vor ein paar Tagen immerhin erstmals wieder mit dem Team. Bei 100 Prozent ist aber auch er nicht. «Es ist logisch, dass ich einige Partien benötige, um den Spielrhythmus wieder zu erlangen», sagt er.

Unterdessen herrscht in der spanischen Hauptstadt bedrückte Stimmung. Die freudige Nachricht von Cristiano Ronaldos Vertragsverlängerung (BLICK berichtete) scheint wie weggeblasen.

Im spanischen Blätterwald ist die königliche Verletzungsmisere Gesprächsthema Nummer eins. Zu recht: In dieser Saison sind bei Real Madrid bereits 13 Profis aufgrund einer Blessur ausgefallen: Neben den bereits erwähnten Stars hats auch Navas, James, Benzema, Isco, Ronaldo, Bale, Coentrao, Marcelo, Pepe und Ramos erwischt. Die Verletzungshexe wohnt derzeit in der spanischen Hauptstadt.