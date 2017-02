Barça im Final :  Suarez trifft und fliegt gegen Atlético

Zwei Tore, ein verschossener Penalty, drei Platzverweise. Das Halbfinal-Rückspiel zwischen Barcelona und Atlético Madrid hat es in sich.

Luis Suarez, im Hinspiel (2:1-Sieg) schon Torschütze, trifft zum 1:0, nachdem Moya einen strammen Messi-Schuss nach vorne abprallen lässt (43.). In der hitzigen Schlussphase fliegt der Star-Stürmer mit Gelb-Rot vom Platz (90.).

Zuvor sehen auch sein Teamkollege Sergi Roberto (57./an seinem 25. Geburtstag) und Madrids Carrasco (69.) die Ampelkarte.

Einen Foulpenalty verschiesst der eingewechselte Gameiro (80.). Drei Minuten später macht der Franzose seinen Fehler wieder gut, er netzt zum 1:1 ein. Zu mehr reicht es den Gästen aber nicht. Atlético ist draussen, Barcelona steht im Endspiel.

Und dort streben die Katalanen am 25. Mai den dritten Cup-Sieg in Serie an. Den Gegner ermitteln am Mittwoch Deportivo Alavés und Celta Vigo (Hinspiel 0:0).