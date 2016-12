Auch Schweizer Bank involviert Schwere Steuer-Vorwürfe gegen Cristiano Ronaldo!

Schwere Vorwürfe gegen Cristiano Ronaldo: Der portugiesische Superstar soll über 75 Millionen an Werbeeinnahmen über eine Briefkastenfirma in der Karibik an den Steuerbehörden vorbeigeschleust haben.