Real egalisiert Barça-Rekord: 16 Liga-Siege in Serie

Real Madrid schlägt Espanyol Barcelona auswärts mit 2:0. Damit gelingt den «Königlichen» Historisches: Mit dem saisonübergreifend 16. Ligasieg in Serie zieht der Hauptstadt-Klub mit dem FC Barcelona gleich. Reals grosser Rivale hat den Rekord in der Saison 2010/11 aufgestellt.

Zum Spiel: Real Madrid muss gegen Espanyol Barcelona ohne zwei Superstars auskommen: Cristiano Ronaldo kann wegen einer Krankheit nicht mittun, Gareth Bale hat Hüft-Probleme.

Für die beiden springen andere in die Bresche: James Rodriguez trifft in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2), Karim Benzema erhöht in der 71. Minute.

Weil Barcelona in der letzten Runde bei Alaves gepatzt hat (1:2-Niederlage), steht Real dank diesem Sieg weiterhin alleine und verlustpunktlos an der Ligaspitze. (str)

Die weiteren Sonntags-Partien in der Primera Division:

Osasuna - Celta Vigo 0:0

Bilbao - Valencia 2:1

Villarreal - Real Sociedad 2:1