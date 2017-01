Zlatan rettet United einen Punkt Klopp lässt Mourinhos Serie reissen

Das Rivalenduell hält, was es verspricht. Kampf, Klasse, Hochspannung bis zum Schluss, Helden und eine tragische Figur.

Zu Letzterer wird Paul Pogba. Der teuerste Fussballer aller Zeiten hat in der 18. Minute die Chance, die Partie in gewünschte Bahnen zu lenken. Sein Flachschuss zischt haarscharf am Pfosten vorbei.

Danach aber erweist er seiner Mannschaft einen Bärendienst. In der 26. Minute springt Pogba im Stile eines Torhüters mit den Händen voran in eine Liverpool-Flanke. Eine törichte Aktion, die ihn wohl noch länger verfolgen wird.

Denn sein missglückter Kopfballversuch findet im eigenen Strafraum statt – Penalty für Liverpool! Und da beweist ein James Milner Nerven aus Stahl, jagt die Kugel ins Netz und lässt das Old Trafford verstummen.

Das Team von José Mourinho hat bis zu diesem Zeitpunkt mehr vom Spiel und intensiviert seine offensiven Bemühungen im zweiten Durchgang sogar noch zusätzlich. Praktisch im Minutentakt tauchen die Red Devils gefährlich vor Simon Mignolet auf, eine Heldentat folgt der nächsten.

Der Belgier hält die Führung etliche Male fest, in der 84. Minute ist aber auch er geschlagen. Zlatan Ibrahimovic – wer denn sonst? – gleicht mit Köpfchen aus. Er sorgt dafür, dass immerhin ein Punkt in Manchester bleibt. Doch die sagenhafte Siegesserie ist gerissen. (sag)