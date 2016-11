Zahl der Vorwürfe nimmt zu: Englands Pädo-Skandal immer schlimmer

Der Missbrauchs-Skandal im englischen Fussball nimmt immer grössere Ausmasse an. Mittlerweile wird befürchtet, dass sich mehr Personen an Junioren vergangen haben.

Football child sex abuse claims widen to Leeds United and Blackpool https://t.co/Gdt9ien2qI — The Guardian (@guardian) 2013-07-22 14:22:09.0

In der letzten Woche platzte die Bombe, als mehrere englische Ex-Profis ihre Nachwuchstrainer beschuldigten, sich während der Junioren-Zeit an ihnen vergangen zu haben. Darunter auch Paul Stewart (52). Der dreifache Nationalspieler lief in den 90er-Jahren für Liverpool und Tottenham auf und packte im «Daily Mail» aus.

Eine der zentralen Figuren: Der verurteilte Kinderschänder Barry Bennell (62) (BLICK berichtete).

Doch das war erst der Anfang einer ganzen Welle von Geständnissen. Wie Gordon Taylor (71), Geschäftsführer der Professional Footballers' Association (PFA), gemäss dem «Guardian» mitteilt, haben sich insgesamt schon 20 Spieler gemeldet.

Im Mittelpunkt stehen dabei Mannschaften wie Manchester City, Stoke, Crewe Alexandra, Blackpool, Newcastle und Leeds. «Ich gehe davon aus, dass es noch mehr geben wird. Ich glaube nicht, dass es nur im Nordwesten und -osten ist. Wir müssen aufmerksam sein. Das könnte sich durch das gesamte Land ziehen», sagt Taylor.

FA leitet Untersuchung ein

Es wird befürchtet, dass auch andere Juniorentrainer in den Pädo-Skandal verwickelt seien. Nach Stewarts Interview mit der «Daily Mail» hat Englands Fussballverband (FA) eine Hotline für traumatisierte Fussballer eingerichtet, bei der mittlerweile über 100 Anrufe eingegangen sind.

Am Sonntag hat die FA in einer Stellungsname zusätzlich bekannt gegeben, die Vorwürfe mithilfe eines unabhängigen Experten zu untersuchen. «Die interne Überprüfung wird aufzeigen, über welche Informationen die FA bezüglich der Vorwürfe in der entsprechenden Zeit verfügte, was die Klubs wussten und welche Massnahmen man traf oder hätte treffen sollen.»

Die Polizei in Hampshire (nahe Southampton) und Cheshire (nahe Manchester) haben gegenüber dem «Guardian» derweil bestätigt, dass sie in verschiedenen Fällen von sexuellen Missbrauchs-Anschuldigungen ermitteln.

Wie die englische Zeitung am Montagnachmittag vermeldet, befindet sich Bennell momentan im Spital, nachdem er am Freitag bewusstlos in seiner Zelle aufgefunden wurde. (sag)