Xhaka bei Kracher eingewechselt :  Joker Giroud rettet Arsenal glücklichen Punkt bei United

Arsenal-Coach Arsène Wenger hat gegen Teams von José Mourinho in der Premier League einfach keinen Stich. Der Franzose bleibt in seiner über 20-jährigen Karriere erneut ohne Sieg – kann sich aber im Old Trafford gegen Manchester United über einen glücklichen Punkt freuen (1:1).

Den Führungstreffer für United erzielt Juan Mata nach 68 Minuten. Von Ander Herrera im Strafraum wunderschön freigespielt, schiebt er problemlos ein. Doch das überlegene United kann den Dreier nicht über die Zeit retten.

Wenger wechselt Stürmer Olivier Giroud (73.) ein und sein Landsmann enttäuscht nicht. In der 89. Minute köpfelt er aus kurzer Distanz ein. Allerdings: United-Verteidiger Jones wird kurz vor dem Hochsteigen zum Kopfball-Duell mit Giroud von Arsenals Koscielny behindert. Der Ref gibt das Goal aber.

Nur auf der Bank sitzen zu Beginn des Spiels Nati-Star Granit Xhaka (Arsenal) und Wayne Rooney (Manchester). Beide werden in der zweiten Hälfte eingewechselt. Xhaka dabei erst zehn Minuten vor Schluss. Der Schweizer sieht dabei auch noch Gelb (90.).

Arsenal bleibt in der Premier League im elften Spiel in Folge ungeschlagen. (rib)