Watfords Behrami fehlt verletzt :  Alli und Kane ballern Tottenham zum nächsten Kantersieg

Der Junge hat einen Lauf!

Bereits in der Altjahreswoche buchte Dele Alli (20) zwei Tore gegen Southampton (4:1). Am Neujahrstag gelingt dem Tottenham-Youngster beim 4:1 in Watford wieder ein Doppelpack. Seine Saisontore sieben und acht!

Alli trifft im einseitigen Spiel an der Vicarage Road zum 3:0 (41.) und 4:0 (47.). Vorher hat bereits Harry Kane zweifach geskort (27., 33.). Watford, das ohne den verletzten Valon Behrami agieren muss, macht in der Defensive selten einen stilsicheren Eindruck. In der Nachspielzeit macht Kaboul noch den Ehrentreffer.

Die Spurs katapultieren sich mit dem zweiten Kantersieg innert weniger Tage – zumindest für wenige Stunden – auf den dritten Tabellenrang. Im anderen Spiel am Neujahrstag trifft Granit Xhakas Arsenal auf Crystal Palace (17 Uhr). Da können die Gunners den Rivalen Tottenham wieder von Rang drei verdrängen. (leo)