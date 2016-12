Beim Schweizer Premier-League-Duell zwischen Arsenals Granit Xhaka und Stokes Xherdan Shaqiri (3:1) am Samstag sorgt in der ersten Hälfte Xhaka für Aufsehen (Blick.ch berichtete). Der Nati-Star verhält sich in der 27. Minute sehr unglücklich. Bei einem Zusammenprall mit Joe Allen fährt er den Ellbogen zu weit aus und trifft diesen am Kopf. Penalty!

Nach dem Match erntet Xhaka spätabends in der Sendung «Match of the day» bei der BBC harsche Kritik von TV-Experte und Ex-Premier-League-Spieler Danny Murphy. Der Engländer haut rein: «Es ist ein Elfmeter, selbst wenn es kein harter Ellbogenschlag gewesen ist. Es ist einfach dumm.» Auch Begriffe wie «rücksichtslos» und «dreckig» kommen aus Murphys Mund.

Dessen Meinung über Xhaka hat sich in den letzten Monaten gebildet. Über Granits Auftritt an der Euro im Sommer sagt Murphy: «Mir ist aufgefallen, dass er eine dreckige Seite hat.»

Trotz des verschuldeten Penaltys drehte Arsenal den Match gegen Stoke noch und ist in der Premier League als Zweiter weiter vorne dabei. Murphy warnt Granit aber vor weiteren blöden Aktionen zum Leidwesen seiner Mannschaft.

«Wenn Xhaka weiter solche Dinge macht, wird ihn Wenger nicht mehr aufstellen», prophezeit der TV-Experte. (rib)