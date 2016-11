Agueros 150. Tor reicht Manchester City nicht zum Sieg

Jubiläum für Kun Aguero!

Das argentinische Strafraum-Monster schiesst gegen Middlesbrough sein 150. Tor im Dress von Manchester City. Das Jubiläumstor ist aber nicht das einzige an diesem Tag im Etihad-Stadion: In der 91. Minute gelingt dem Aufsteiger in Person von De Roon der 1:1-Ausgleich.

Ebenfalls ganz spät jubelt Burnley. Der Aufsteiger gewinnt in der 94. Minute (!) und einem Treffer von Barnes mit 3:2 gegen Crystal Palace.

Ohne Sieger geht das Spiel im London Stadium zwischen West Ham United und Stoke City zu Ende. Beim 1:1 treffen Antonio für die Hammers (65.) und Krkic für die Potters, bei denen Xherdan Shaqiri verletzt fehlt. West Hams Schweizer, Edimilson Fernandes, dagegen darf ab der 63. Minute mittun und sieht neun Minuten nach seiner Einwechslung eine Gelbe Karte.

Ein Lebenszeichen kommt derweil vom Tabellenschlusslicht Sunderland. Die «Black Cats» gewinnen auswärts beim AFC Bournemouth mit 2:1. Das entscheidende Tor erzielt Defoe per Penalty (74.).

Das Top-Spiel des Tages bestreiten ab 18.30 Uhr der FC Chelsea und Everton. (wst)