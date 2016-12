Shaq nur auf der Bank :  Stoke taucht nach Führung in Liverpool

In der 34. Minute klingelts erstmals an der Anfield Road in Liverpool. Es sind die Gäste aus Stoke-on-Trent, die dank einem Treffer von Walters in Führung gehen.

Der Pausentee aber will den «Potters» aber trotzdem nicht schmecken. Denn Lallana (35.) und Firmino (44.) drehen das Ding zugunsten Liverpools.

Nach der Pause darf sich Shaqiri warmlaufen. Zu einem Einsatz aber kommt der Schweizer nicht. Liverpool ists egal. Ein Eigentor von Imbula (59.) und ein Sturridge-Treffer sichern dem Team von Jürgen Klopp den 4:1-Sieg und die drei Punkte.

Mit diesem Erfolg schiebt sich Liverpool wieder an Manchester City vorbei auf Platz 2, sechs Punkte hinter Leader Chelsea. Stoke dagegen bleibt mit 21 Punkten auf Platz 13 kleben. (wst)