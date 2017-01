Nur 2:2 in Sunderland :  Klopps Liverpool lässt Punkte liegen

Sunderland – Liverpool 2:2

Zwei Mal geht Jürgen Klopps Liverpool in Sunderland in Führung. Zwei Mal müssen die «Reds» den Ausgleich hinnehmen. Für Liverpool treffen Sturridge per Kopf (19.) und Mané (72.) mit einem Abstauber. Mané ist es auch, der den zweiten Penalty von Defoe mit einem Handspiel verursacht. Defoe verwandelt zwei Mal zum Ausgleich (25./84.). Der Abstand Liverpools auf Leader Chelsea, der am Mittwoch bei Tottenham antritt, bleibt also bei sechs Punkten.

Middlesbrough – Leicester City 0:0

Meister Leicester kommt weiter nicht auf Touren. Das Team von Trainer Claudio Ranieri kommt bei Aufsteiger Middlesbrough nicht über ein torloses Remis hinaus und bleibt in den hinteren Tabellenregionen kleben.

Manchester City – Burnley 2:1

Trotz einem Mann weniger ab der 32. Minute holen Pep Guardiolas «Citizens» drei Punkte gegen Burnley. Clichy (58.) und der nach der Pause eingewechselte Kun Agüero (62.) sichern ManCity den Sieg. Mees Anschlusstreffer (70.) ist nur noch Makulatur.

Everton – Southampton 3:0

Erst spät kommen die «Toffees» zuhause gegen Southampton in Fahrt. Valencia (73.), Baines per Penalty (81.) und Lukaku (89.) aber sichern Trainer Ronald Koeman den klaren und äusserst wichtigen Heimsieg.

West Bromwich – Hull City 3:1

Für Hull City wird die Luft immer dünner. Die «Tigers» gehen bei West Brom zwar durch Snodgrass – wer sonst? – in Führung (21.). Doch West Brom macht nach der Pause Dampf, gleicht durch Brunt (49.) aus und sichert sich die drei Punkte durch Tore von McAuley (62.) und Morrison (73.).

West Ham United – Manchester United 18.15 Uhr