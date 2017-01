«Natürlich ist es schwierig» :  Shaqiri spricht über seine Ersatzrolle bei Stoke

Als Teamkollege Arnautovic am 14. Dezember gegen Southampton vom Platz fliegt, nimmt Trainer Mark Hughes aus taktischen Gründen Xherdan Shaqiri vom Platz. Der Kraftwürfel schlägt danach wütend mit der Faust gegen den Sitz. Ein Gebahren, dass dem Manager missfällt. Shaq sitzt danach in vier Spielen dreimal über 90 Minuten auf der Bank. Bei der FA-Cup-Pleite am letzten Samstag gegen Wolverhampton (0:2) muss er nach 72 Minuten raus.

«Das Shaqiri-Rätsel! Will ihn der Trainer erziehen?», titelte BLICK. Jetzt spricht der Nati-Star über seine Ersatzrolle.

«Natürlich ist es immer schwierig, wenn dich der Trainer raus nimmt. Aus welchen Gründen auch immer. Da sind natürlich Emotionen im Spiel», sagt der 25-Jährige gegenüber dem «Stoke Sentinel». Emotionen, denen er bei seinem Faustschlag gegen die Bank nach seiner Auswechslung freien Lauf liess. Doch Shaq will klar stellen: «Ich habe nicht gegen die Ersatzbank geboxt, weil ich sauer auf den Trainer war. Das sind Emotionen und die sind ziemlich normal...und meiner Hand gehts gut.»

Der Kraftwürfel scheint bereits wieder zum Scherzen aufgelegt zu sein und betont: «Ich bin glücklich. Niemand ist glücklich, wenn er nicht spielt, aber ich bin ein glücklicher Mensch, der immer vorwärts schaut.» Und der ein klares Ziel hat: Shaqiri will Hughes wieder davon überzeugen, dass er spielen muss! «Ich muss jede Änderung des Trainers akzeptieren, entsprechend arbeite ich jeden Tag hart und versuche im Training zu zeigen, dass ich spielen muss. Am Ende liegt es am Trainer zu entscheiden.»

Ob der Entscheid am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Sunderland wieder pro Shaq ausfällt? (sin)