ManCity dreht Spiel :  Xhakas Arsenal verliert schon wieder

Unter der Woche gab es für Arsenal bei Everton die erste Niederlage seit dem ersten Spieltag. 1:2 trotz früher Führung. Nun setzt es gleich die nächste Pleite für die Gunners ab: 1:2 bei Manchester City – trotz früher Führung!

Es beginnt alles nach Plan für das Team von Granit Xhaka (spielt durch): Sanchez in die Schnittstelle auf Walcott – 1:0 nach vier Minuten!

Kurz nach der Pause kann Sané für City ausgleichen (47.). Es ist das erste Tor des Ex-Schalkers für seinen neuen Klub. In der 71. Minute schlägt De Bruyne einen langen Ball auf Sterling, der Wirbelwind dribbelt sich dann von der Eckfahne in den Strafraum und bezwingt Cech.

Damit holt sich die Truppe von Pep Guardiola den zweiten Platz hinter Leader Chelsea zurück. Diesen kann Liverpool den Citizens am Montag (Merseyside-Derby gegen Everton) allerdings streitig machen.

Siege für Spurs und Southampton

Tottenham hält ManUnited (2:0 gegen West Brom am Samstag) auf Distanz. Im Heimspiel gegen Burnley gewinnen die Spurs 2:1 und haben weiterhin drei Punkte Vorsprung auf Zlatan und Co. Nachdem Barnes (21.) den Aufsteiger in Führung gebracht hat, drehen Alli (27.) und Rose (71.) die Partie zugunsten der Londoner.

Am früheren Nachmittag siegt Southampton beim Südküsten-Derby in Bournemouth mit 3:1. Die Saints klettern damit auf Platz sieben. (leo)