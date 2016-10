Manchester United: Stoke mit Shaqiri entführt Punkt aus Old Trafford

Manchester United – Stoke City 1:1

Stoke City, mit Sherdan Xhaqiri in der Startaufstellung, dümpelt seit Saisonbeginn im Tabellenkeller. Auch gegen Manchester United erwischt Stoke einen schlechten Start. Manchester drückt überlegen und kommt bereits in der zweiten Spielminute zu einer Doppelchance durch Zlatan Ibrahimovic. Der Schwede scheitert aber am glänzend parierenden Stoke-Torhüter Lee Grant. Einzig Geoff Cameron hat in der 15. Spielminute die Chance, Stoke in Führung zu bringen. In der 68. Minute setzt Manchester-Trainer Jose Mourinho alles auf Angriff. Mit einem Doppelwechsel bringt der Portugiese Manchester-Urgestein Wayne Rooney und Anthony Martial. Mourinho beweist einmal mehr ein goldenens Händchen: Es dauert keine Minute ehe der Joker zusticht. Martial bringt die «Red Devils» nach einem Ballverlust von Shaqiri im Mittelfeld mit 1:0 in Führung. Entgegen dem Spielverlauf gleichen «The Potters» in der 83. Minute aus. De Gea lässt nach einem Schuss den Ball abprallen. Joe Allen nimmt das Geschenk dankend an und schiebt zum 1:1 ein. (aho)