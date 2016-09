Manchester United gegen Manchester City ist vor allem das Duell José Mourinho (53) gegen Pep Guardiola (45). Die beiden Star-Trainer stehen erst seit dieser Saison bei ihren neuen Klubs an der Seitenlinie – doch die Feindschaft zwischen den beiden besteht schon seit langem.

Kein Wunder, wartet man nicht nur in England sehnlichst auf den Anpfiff am Samstag (13.30 Uhr im Live-Ticker auf BLICK). Doch bevor der Ball rollt, werden auf der Insel schon mal die Pep- und Mourinho-Lager bezogen.

Einer, der immer wieder gerne gegen den Ex-Bayern-Coach schiesst, ist Ibrahimovic-Berater Mino Raiola (48). Schon seit der gescheiterten Zusammenarbeit zwischen Guardiola und Zlatan bei Barça zieht der Star-Manager gerne über den Spanier her.

«Ich mag Guardiola nicht. Ich hasse ihn nicht, aber ich mag ihn nicht. Er ist ein guter Trainer, aber ich finde seinen Fussball sehr langweilig. Und: Er hat keine Eier, sich mit mir zusammenzusetzen», erklärt Raiola in einem Interview mit der spanischen Radiostation «Cadena Cope».

Es überrascht jedoch wenig, dass sich Raiola auf die ManUtd-Seite stellt. Der Italiener transferierte diesen Sommer mit Ibrahimovic, Mkhitaryan und vor allem Pogba gleich drei Spieler zu den «Red Devils», dank denen er rund 40 Millionen Euro Provision kassierte.

Auch mit Arsenal-Trainer Arsène Wenger (66) verbindet Mourinho ein über zehnjähriger Zwist, der nun um ein Kapitel reicher ist.

Die spanische «Marca» berichtet von einem Zwischenfall an der Uefa-Trainertagung in Nyon, an welcher beide teilnahmen. Angeblich erschien Mourinho zu spät zu einem Vortrag von Ex-ManUtd-Coach Sir Alex Ferguson und der einzige freie Sitzplatz sei ausgerechnet neben Wenger gewesen.

Auf die Frage, ob er sich dort hinsetzen könne, meinte Wenger eiskalt: «Nein, das ist unmöglich.» Worauf ein lautes Gelächter unter den Trainerkollegen ausbrach. Damit dürfte auch klar sein, welchem der beiden Star-Coaches Wenger am Samstag die Daumen drückt. (rae)