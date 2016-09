Leicester City-Star Jamie Vardy gesteht Wodka und Skittles Sucht

Letzte Saison ist er DER englische Überflieger: Jamie Vardy (29) schiesst Leicester City mit 24 Toren zum ersten Premier-League-Meistertitel der Vereinsgeschichte - und sich selber ins EM-Kader seines Landes. Sein steiler Aufstieg von der Fabrik zum Topskorer ist mittlerweile wahrscheinlich jedem Fussball-Fan bekannt. Dass seine Karriere 2012 aber an einem seidenen Faden hing, macht Vardy erst in seiner in der kommenden Woche erscheinenden Autobiografie publik.

Damals schlägt er sich mit einem eigentlich harmlosen Bluterguss in der Wade herum, wie der Stürmer in einem bereits in der «Sun» veröffentlichtem Auszug seines Buchs beschreibt. Wegen einer ungesunden Vorliebe hätte er sich davon beinahe nicht mehr erholt. Vardy: «Ich hatte eine Drei-Liter-Flasche Wodka zu Hause und habe sie mit Skittles aufgefüllt. Wenn sich eine dieser Ladungen aufgelöst hatte, habe ich neue reingeworfen.»

Alkoholkonsum aus Langeweile

Wenn ihm zu Hause langweilig war, habe er sich ein Glas gegönnt, berichtet Vardy. «Der Wodka schmeckte okay, aber er tat meinem Bluterguss offenbar nicht wirklich gut.» Doch erst sein Teamarzt Dave Rennie bringt ihn zur Vernunft: «Er sah ein wenig geschockt aus, bevor er mir erklärte, wie sehr der Alkohol dem Heilungsprozess schadet», so Vardy.

Glücklicherweise erholt sich der Leicester-Star von seiner Verletzung und feiert 2016 seinen bisher grössten Erfolg. Trotz Angebot des FC Arsenal entscheidet sich Vardy bei den «Foxes» zu bleiben. «Der Traum lebt weiter», habe ihm sein Trainer Claudio Ranieri nach der Zusage geschrieben, wie Vardy der «Sun» sagt. Zwei Spiele, zwei Siege in der Champions League geben ihm recht - auch wenn der Start in die Meisterschaft (6 Spiele, 7 Punkte) eher verhalten war. (soa)