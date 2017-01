Liveticker :  Manchester United - Liverpool

Manchester United gegen Liverpool: Es ist eine Affiche, die den Fussball bewegt. In England, in Europa, auf der ganzen Welt. Heute geht das zweite North-West-Derby der Saison über die Bühne. Beim letzten Aufeinandertreffen setzte es ein torloses Unentschieden ab.

Damals befanden sich die Red Devils in einer Krise, heute strotzen sie mit zuletzt neun Siegen in Serie nur so vor Selbstvertrauen. Ganz im Gegenteil zu Liverpool. Die Reds haben den Jahresstart verstolpert, warten seit drei Partien auf ein Erfolgserlebnis.

Das Duell im Old Trafford steht auch im Zeichen zweier grosser Trainer-Stars. José Mourinho gegen Jürgen Klopp: Dort hat der Deutsche die Nase im Head-to-Head mit 3:1 Siegen vorne.

Wer jubelt heute? Können die Mannen von Klopp die auf der Erfolgswelle reitenden roten Teufel aufhalten? Ab 17 Uhr erfahren Sie es live bei uns im Ticker!