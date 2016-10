Leicester kassiert gegen Chelsea die nächste Klatsche

Überraschungsmeister Leicester City ist definitiv auf dem Boden der Tatsachen angekommen: Bei Chelsea setzt es für das Team von Claudio Ranieri nach dem 1:4 gegen Manchester United die nächste klare Niederlage gegen einen namhaften Gegner.

Bereits in der 7. Minute leisten sich die Foxes nach einem Chelsea-Corner einen eklatanten Abwehrfehler, Diego Costa dankts mit seinem siebten Saisontor im achten Meisterschaftsspiel. Nach einer halben Stunde trifft Hazard, weil die Leicester-Abwehrspieler sich gegenseitig den Ball zustolpern, statt zu klären.

Für Spektakel sorgt David Luiz: Der Chelsea-Brasilianer knallt in der 27. Minute einen Freistoss an den Pfosten des Leicester-Tors, in der zweiten Hälfte trifft er bei einer Abwehraktion die eigene Torumrandung. Spielt aber keine Rolle: Zehn Minuten vor Schluss macht Victor Moses nach sehenswertem Doppelpass mit Chalobah alles klar – 3:0. (eg)