Hull-Jakupovic: «Neuer Trainer, neues Glück!»

Eldin Jakupovic, es gibt ein Bild, das Sie zusammen mit Ihren Teamkollegen zeigt. Einige sind als Ninja Turtles verkleidet, ein anderer trägt ein Bananenkostüm, sie selbst sind ein Scheich.

Eldin Jakupovic: Bevor ich etwas sage: Bitte veröffentlichen Sie dieses Foto nicht, wir haben innerhalb der Mannschaft abgemacht, dass es nicht an die Öffentlichkeit soll. Sonst stürzen sich die englischen Medien darauf.

Kein Problem, aber erzählen Sie uns doch, was da los war bei Hull United.

Wir sind für zwei Tage nach Dublin geflogen, eine teaminterne Reise, die den Mannschaftsgeist fördern sollte.

Ist alles im Rahmen geblieben?

Natürlich, es war alles legal. Und der Ausflug war auch mit dem Trainer abgesprochen.

Seit Anfang Jahr heisst dieser Marco Silva. Seit der Portugiese am Ruder ist, sind Sie wieder die Nummer 1 im Tor. Ein Glücksfall?

Neuer Trainer, neues Glück kann man da wohl sagen. Er hat mir im FA-Cup die Möglichkeit gegeben und ich habe die Chance genutzt, wurde zum Man of the Match gewählt.

Mit Ihnen im Kasten hat Hull von zehn Spielen sechs gewonnen. Ohne Sie gewann die Mannschaft von 15 Spielen nur ein Duell. Sind Sie der Glücksbringer des Klubs?

Nein, aber ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen kann. Der Sieg gegen Bournemouth war unglaublich wichtig im Abstiegskampf, denn jetzt kommen mit Chelsea, Liverpool, Manchester United und Arsenal andere Kaliber auf uns zu.

Noch eine letzte Frage: Warum haben Sie sich als Scheich verkleidet?

Weil es ein bequemes Kostüm ist. Wenn du im Pub bist und auf die Toilette musst, ist es einfacher als Scheich, als wenn du ein Ninja Turtle bist.