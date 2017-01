Gunners mit Mega-Aufholjagd :  Xhakas Vorlage rettet Arsenal vor Pleite

Stoke - FC Watford 2:0 (1:0)

Stoke FC Watford Ballbesitz 54% 46% Formation 3-4-3 3-5-2 Fouls 11 15 Corners 7 6 Offsides 3 Freistösse 15 14 Einwürfe 27 29 Schüsse gehalten 4 3 Auskicks 5 11 Schüsse aufs Tor 5 6 Schüsse neben das Tor 9 2

Bet365 Stadium, Stoke. - Zuschauer: 27010. - SR Swarbrick, Neil, England. -45. Ryan Shawcross 1:0 (Charlie Adam), 49. Peter Crouch 2:0 (Charlie Adam).Grant L., Johnson G., Shawcross R., Martins Indi B., Diouf M., Allen J., Adam C., Pieters E., Walters J., Crouch P., Arnautovic M. - Einwechslungen: Afellay I. (68. für Diouf M.), Whelan G. (84. für Adam C.).Gomes H., Prodl S., Kaboul Y., Britos M., Kabasele C., Guedioura A., Behrami V., Capoue E., Holebas J., Deeney T., Doucoure A. - Einwechslungen: Ighalo O. (46. für Behrami V.), Sinclair J. (69. für Guedioura A.), Folivi M. (81. für Prodl S.).Stoke: 19. Diouf M. (Gelb). FC Watford: 76. Doucoure A. (Gelb), 90. Kabasele C. (Gelb).