Premier League: Chelsea erobert Leadethron zurück

Chelsea - West Bromwich 1:0 (0:0)

Chelsea West Bromwich Ballbesitz 69% 31% Formation 3-4-3 4-2-3-1 Fouls 6 9 Corners 3 1 Offsides 2 3 Freistösse 12 8 Einwürfe 27 30 Schüsse gehalten 2 Auskicks 10 15 Schüsse aufs Tor 3 Schüsse neben das Tor 8 5

Stamford Bridge, London. - SR Dean, Mike, England. -76. Diego Costa 1:0 (Fabregas C.).Courtois T., Azpilicueta C., Luiz D., Cahill G., Moses V., Kante N., Matic N., Alonso M., Pedro, Costa D., Hazard E. - Einwechslungen: Willian (63. für Pedro), Fabregas C. (74. für Moses V.), Ivanovic B. (79. für Hazard E.).Foster B., Dawson C., McAuley G., Evans J., Nyom A., Fletcher D., Yacob C., Brunt C., Morrison J., Phillips M., Rondon S. - Einwechslungen: Chadli N. (78. für Morrison J.), McClean J. (78. für Phillips M.), Robson-Kanu H. (84. für Brunt C.).Chelsea: 49. Kante N. (Gelb), 89. Matic N. (Gelb). West Bromwich: 20. Brunt C. (Gelb), 29. McAuley G. (Gelb), 51. Dawson C. (Gelb), 56. Yacob C. (Gelb).