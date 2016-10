Cristiano Ronaldo wurde bei Manchester United misshandelt

Superstar, Leitwolf, Vorbild: Diese Rollen nimmt Cristiano Ronaldo heutzutage bei Real Madrid und der portugiesischen Nationalmannschaft ein. Dem war aber nicht immer so. Zumindest, wenn man den Aussagen seines ehemaligen Mitspielers Gary Neville (41) Glauben schenkt.

«Als er zu Manchester United kam, hat er noch nicht den Ton angegeben. Es wollte sich auch niemand verbessern, nur weil Ronaldo plötzlich da war», sagt Neville über den damals 18-Jährigen.

Die ManUtd-Legende (400 Spiele) enthüllt gegenüber «talksport» weiter: «Er wurde wegen des Umgangs in der Kabine zu dem, der er ist. Cristiano wurde über zwei oder drei Jahre misshandelt und abgeschlachtet. Er sagt, das hat ihn zum Mann gemacht.»

Während Ronaldo zuerst in der Premier League noch als «Show-Spieler» verschrien wurde, habe er sein Potential erst in den letzten beiden Jahren so richtig ausgeschöpft.

«Ich glaube nicht, dass die Manchester-Fans jemals etwas gesehen haben, wie Ronaldo zwischen 2007 und 2009. Er spielte wie von einem anderen Stern», schwärmt Neville.

Ronaldos Bilanz aus jener Zeit ist tatsächlich beeindruckend: 68 Pflichtspiel-Tore, zwei englische Meistertitel, zwei Champions-League-Finals und sein erster Ballon d'Or. Ein Leistungsausweis, der Real Madrid die damalige Rekordsumme von 94 Millionen Euro wert war. (cmü)