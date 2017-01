«Er macht die Mitspieler krank!» :  Legenden Henry und Murphy attackieren Rotsünder Xhaka

Der Platzverweis von Granit Xhaka (24) bewegt die Premier League! Der Schweizer Mittelfeldspieler fliegt wegen des Fouls an Burnleys Steven Defour zum dritten Mal in dieser Saison vom Platz. Zum neunten Mal seit 2014.

Kein Wunder, ist Xhaka bei den englischen TV-Stationen das grosse Thema. Bei «Sky Sports» analysiert Ex-Stürmer Thierry Henry die Szene. Die Arsenal-Legende attackiert den Nati-Star heftig! «Das ist ja nicht sein erstes Mal. Er hat dasselbe schon gegen Swansea gemacht. Dieses Mal ist es mir völlig unbegreiflich», sagt Henry.

Der Franzose klagt an, dass Xhaka nach einem eigenen Fehlpass die Sense auspackt. «Gegen Swansea war es bei einem Konter. Diesmal schenkt er den Ball einfach her. Doch es ist 60 Meter vom eigenen Tor entfernt, es sind noch 25 Minuten zu spielen und man hat das Spiel im Griff. Bleib auf deinen Füssen!», sagt Henry.

Doch ist es überhaupt ein rotwürdiges Foul? Henry sagt ja: «Mit beiden Füssen in der Luft ist es gemäss Regeln Rot.»

In der legendären BBC-Sendung «Match of the Day» ist es Liverpool-Legende Danny Murphy, der sich Xhaka zur Brust nimmt. Einmal mehr! Murphy lästerte bereits im Dezember über den Arsenal-Neuzugang, als der Basler gegen Stoke einen Penalty verursachte. Murphy damals: «Das war einfach dumm. Er ist immer wieder undiszipliniert.»

Was sagt Murphy jetzt nach Xhakas neuntem Platzverweis seit 2014? «Diese Statistik ist unfassbar schlecht! Er wird zu einer Belastung. Seine Technik bei den Tacklings ist töricht. Er fliegt durch die Luft, es ist wie ein Scherenschlag.»

Und der Ex-Liverpooler, als Spieler auch nicht gerade ein Kind von Traurigkeit, legt noch einen drauf. «Er hat sich selber in diese verzwickte Lage gebracht. Er wird am Ende nicht mehr spielen, weil er die Mitspieler krank macht.»

Zunächst mal entscheiden aber weder Mitspieler noch Trainer Arsène Wenger, ob Xhaka aufläuft: Denn auf ihn warten bis zu vier Spielsperren.