Engländer feiern unsern Zauberzwerg: «Shaqiri ist einfach überragend»

«Heute gibts offensichtlich nur einen, über den wir reden müssen», sagt Englands Stürmer-Legende Gary Lineker (55, 48 Tore für England), als er als «BBC»-Moderator zur Analyse des Spiels von Stoke City bei Hull ansetzt. «Der Star der Show, Xherdan Shaqiri.»

Tatsächlich. Praktisch jede Offensiv-Aktion der «Potters» läuft über den Schweizer Zauberzwerg. Experte Danny Murphy (39, 416 Premier-League-Spiele, u.a. für Liverpool, Tottenham und Fulham) schwärmt im «Match of the Day»-Studio: «Bis anhin sprachen wir bei Stoke immer nur von Joe Allen oder Marko Arnautovic. Doch Shaqiri ist einfach absolut überragend! Er hat wieder das Selbstvertrauen, das er schon an der EM hatte, zeigt immer wieder brilliante Momente.»

Shaqs Traumtor zum 1:0 wird abgespielt. «Ein fabelhafter Treffer!», schreit Lineker. Murphy: «Nicht zu stoppen, technisch brilliant. Er hat ganz einfach die Fähigkeit, solche Tore zu erzielen. Nur überraschend, dass er das nicht öfters macht.»

Die ganze Analyse des Spiels dreht sich nur um Shaq. Immer wieder sieht man ihn, Traumpässe schlagend und tolle Aktionen auf den Rasen zaubernd. «Er kann von irgendwoher auf dem Platz ganze Verteidigungen aufreissen», schwärmt Murphy. «Schaut euch diesen Pass an! Nur ganz wenige Spieler haben ein solches Auge.»

Auch Shaqiris Freistoss-Treffer lässt das Fussball-Herz der englischen Experten höher schlagen. «Auch wenn man hier die Mauer in Frage stellen muss. Das ist technisch ganz grosse Klasse», so Murphy. Und weiter: «Er verpasste die ersten Spiele verletzt, vielleicht brauchte er einfach etwas Zeit, um seine Fitness und Spritzigkeit zurückzukriegen. Aber er ist so stark mit seinem tiefen Schwerpunkt. Wenn Shaq fit bleibt, und mit Arnautovic und Allen an seiner Seite, wird Stoke bald in den oberen Tabellenregionen anzutreffen sein.»

Shaqiri selber nimmts gelassen, lacht in die Kamera, als er gefragt wird, welches Tor er denn schöner fand: «Die waren beide schön! Aber klar, das erste Tor muss ich am TV nochmals schauen. Das war schon schön. Aber wichtiger war, dass wir gewonnen, gut gespielt und eine weisse Weste behalten haben. Ein schöner Tag für Stoke City und die Fans.»