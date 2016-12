Elfter Dreier in Folge :  Costa sorgt im Nebel für Chelsea-Rekordsieg

Glanzvoll ist er nicht, der Sieg gegen Crystal Palace. Aber Premier-League-Tabellenführer Chelsea ist an diesem Samstag gnadenlos effizient. Die Mannschaft von Antonio Conte braucht in der ersten Hälfte nur eine richtige Torchance, schon liegt sie vorne. Diego Costa lupft den Ball per Kopf über Palace-Goalie Hennessey (43.) – 1:0 für die Blues.

In der zweiten Hälfte wird die Partie etwas lebhafter. Der Favorit hat das Geschehen dennoch meist unter Kontrolle, hat in der 85. Minute allerdings Glück: Marcos Alonso trifft mit seinem Freistoss nur Aluminium.

Am Ende steht für Chelsea im Londoner Nebel der dritte 1:0-Sieg in Folge. Es ist der elfte Saisonsieg am Stück. Ein Kunststück, das den Blues in der Klubgeschichte erst einmal gelungen ist: Im September 2009 gab es ebenfalls elf Siege in Folge.

Ein gutes Omen für die Londoner: Damals wurden sie am Saisonende Meister. Und auch jetzt siehts gut aus. Bis morgen hat Contes Team neun Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Liverpool, Arsenal, ManCity und Tottenham können erst am Sonntag oder Montag wieder nachlegen. (eg)