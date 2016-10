Nach Platzverweis: Granit Xhakas Rot-Schiri kriegt Pause aufgebrummt

Vergangenes Wochenende hat er Nati-Star Granit Xhaka (24) mit einer umstrittenen Roten Karte vom Platz gestellt, jetzt scheint Schiedsrichter Jonathan Moss eine Denkpause verordnet bekommen zu haben.

Der 46-Jährige pfeift diesen Samstag nach sieben Einsätzen in dieser Saison erstmals kein Premier-League-Spiel, sondern muss in der drittklassigen League One bei Bradford City – Sheffield United ran.

Eine offizielle Erklärung zu Moss' «Abstieg» gibt es vom Verband bislang nicht.

Unbestritten ist aber, dass der Ref bereits vor dem Xhaka-Rot in der Kritik stand. Zuletzt hatte er beim Spiel zwischen Everton und Crystal Palace einen Bock geschossen, der Everton ein Tor ermöglichte. Harsche Worte gabs danach vom «Mirror», der Moss als «Desaster-Schiri» bezeichnete.

Wenig schmeichelhafte Worte gab es für den Karten-König (36 Gelbe, 2 Rote Karten, jeweils Höchstwert in der Premier League) in den letzten Wochen auch von den Ex-Referees Graham Poll und Keith Hackett.

Auf die Rote Karte für Granit Xhaka hat das alles keinen Einfluss mehr: Der Arsenal-Spieler bleibt für drei Spiele gesperrt. (eg)