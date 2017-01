Das meint BLICK zum Fall Xhaka :  Herr Petkovic, übernehmen Sie!

Die Zeitungen nennen Granit Xhaka «hirnlos», Arsenal-Legende Thierry Henry kritisiert ihn, Experte Danny Murphy prophezeit ihm die Ersatzbank und Trainer Arsène Wenger stellt ihn in den Senkel. Was Granit Xhaka (24) in England gerade durchmacht, ist hammerhart.

Und leider muss man sagen, dass die Kritik diesmal angebracht ist. 60 Meter vor dem eigenen Tor den Gegner mit beiden Beinen frontal anzuspringen ist naiv. Und 9 Mal seit 2014 vom Feld zu fliegen, das geht einfach nicht.

Deswegen muss Nati-Coach Vladimir Petkovic nun handeln. Er muss Xhaka nach aussen schützen, logisch. Aber nach innen muss er Klartext reden.

Klar: Xhaka ist ein Aggresivleader. Das wird von ihm gefordert. Das macht ihn stark. Seine Spielweise ist eine Gratwanderung.

Trotzdem muss er lernen, cleverer, kontrollierter und etwas demütiger zu werden. Und den Fehler auch einmal bei sich selber zu suchen. «Ich habe in der Vergangenheit viele Gelbe und auch viele Rote Karten gesehen. Ich sehe das aber nicht als Problem. Das ist meine Spielweise und ich ändere mich für niemanden.» Sagte er im Dezember.

Das hilft nicht. Besonders ärgerlich ist es, weil er zuletzt seine Chance nutzte, die sich mit den Verletzungen der Stammspieler Cazorla und Coquelin aufgetan hatte. Er spielte stets von Anfang an, ruhig und überlegt. Er war auf dem Weg zum Stammplatz – und wird nun zurückgeworfen.

Am 11. Februar sitzt er voraussichtlich seine letzte von vier Sperren ab, sofern Arsenal nicht dagegen rekurriert. Vier Tage später kommt es zum Champions-League-Knüller bei Bayern München.

Es wird spannend zu sehen sein, ob ihn Arsène Wenger dann gleich wieder aufstellt.