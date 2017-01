Xherdan Shaqiri, die offensive Lebensversicherung unserer Nationalmannschaft, sitzt von vier Spielen dreimal 90 Minuten auf der Bank. Was tun? Ein überhasteter Transfer wäre falsch, denn eigentlich hatte sich der Mittelfeldspieler zuletzt stabilisiert.

Seine erste Saison in Stoke war solide und stand im Zeichen der Angewöhnung an die Premier League. Der Start in die zweite Saison war – abgesehen von einer Muskelverletzung – überdurchschnittlich, mit drei Toren und dominanten Spielen. Dass er nun durch eine Talsohle muss, kann passieren.

Denn die Konkurrenz ist selbst bei Stoke inzwischen extrem. Arnautovic (ex Bremen), Afellay, Bojan (beide ex Barcelona), Diouf (ex ManUtd) und Allen (ex Liverpool) sind nicht aus Pappe. Auch Bony (ex ManCity) und Crouch (ex Liverpool) sorgen für eine Belebung der Offensive.

Shaqiri muss sich nun durchbeissen und versuchen, sich bei Trainer Mark Hughes wieder aufzudrängen. Seinem Unmut freien Lauf zu lassen, war sicher nicht die beste Reaktion auf eine Auswechslung. Aber Hughes wird ihm verzeihen.

Spätestens dann, wenn Shaqiri wieder Tore schiesst.