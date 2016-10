José Mourinho mit verliert gegen seinen alten Club Chelsea 0:4

José Mourinho wäre nicht José Mourinho, hätte er vor seiner Rückkehr an die Stamford Bridge nicht noch laute Töne gespuckt. «Ich werde nicht wie ein verrücktes Kind jubeln, wenn wir treffen», sagte der ManUtd-Coach vor dem Duell gegen seine alte, langjährige Liebe.

Nun, zu jubeln gibts nach der 0:4-Pleite nichts, wie ein beleidigtes Kind verhält sich Mourinho nach Spielschluss trotzdem.

Statt seinem Nachfolger bei Chelsea, Antonio Conte, fair zum Sieg zu gratulieren, tritt Mourinho dem Italiener verbal ans Schienbein.

Weil Conte auch den vierten Treffer ausgelassen bejubelt, sagt Mourinho: «Mach das bitte nicht bei 4:0. Bei 1:0 ist es okay, aber bei 4:0 ist es beschämend.»

Beschämend? Ist einzig und allein die Leistung seiner Elf! Schon nach 30 Sekunden liegt ManUtd im Rückstand, Pedro überrascht die Abwehr des Rekordmeisters, die sich im kollektiven Tiefschlaf befindet.

«Man kommt hier mit einer Strategie her, dann kann man nicht so ein Tor kassieren. Wir haben unglaublich viele Fehler gemacht. Individuelle Fehler, für die man bezahlt», sagt «The Special One» und blickt nach Abpfiff in die Gegend, als wolle er in den nächsten Sekunden eine Massenschlägerei an­zetteln.

Zu Mourinhos schlechter Laune tragen auch die Chelsea-Fans bei. Statt ihren einstigen Liebling herzlich willkommen zu heissen, verhöhnen die Anhänger der Blues den Portugiesen mit Schmähgesängen. «You’re not special anymore», er sei nichts Besonderes mehr.

Zumindest nicht beim Blick auf die Tabelle. Die 0:4-Pleite ist schon die dritte in dieser Saison. Zum Vergleich: Als Mourinho 2015 mit Chelsea Meister wird, kassiert er drei Pleiten in 38 Spielen.