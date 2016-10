Manchester United: Jose Mourinho sägt wohl Wayne Rooney ab

Iker Casillas gehört unangefochten zu den grössten Spielern, die jemals bei Real Madrid gespielt haben. Der Welt- und Europameister war bei den Königlichen jahrelang die Nummer eins – bis Jose Mourinho den spanischen Goalie rasierte und stattdessen auf Diego Lopez setzte.

Heute hütet Casillas das Tor vom FC Porto und Jose Mourinho ist Trainer bei Manchester United. Und dort machte der portugiesische Star-Trainer mit Bastian Schweinsteiger den Anfang. Er setzte den deutschen Weltmeister auf die Bank. An seinem 32. Geburtstag musste der Ex-Bayern-Star gar seinen Spind bei der Profimannschaft räumen.

Jetzt scheint der 53-jährige mit Wayne Rooney ein neues Opfer in Manchester gefunden zu haben. Der englische Stürmer ist seit mittlerweile zwölf Jahren für die «Red Devils» aktiv, erzielte dabei in 532 Spielen 246 Tore. In den letzten vier Partien gehörte er allerdings nicht mehr zur Stammelf.

Deshalb soll Mourinho seinem Schützling einen Wechsel nahegelegt haben: Wenn er regelmässig zu Einsätzen kommen möchte, müsse er den Verein verlassen, schreibt die englische Tageszeitung «The Sun». Er könne Rooney keinen Stammplatz mehr garantieren.

China lockt mit Mega-Angebot

Rund 280'000 Euro beträgt Rooneys Wochengehalt bei Manchester United. Sollte es tatsächlich zur Trennung kommen, wären nur die ganz grossen Klubs eine Option. Aber auch die chinesischen Klubs, die gerade mit ihren Millionen nur so rumwedeln.

Shanghai SIPG zum Beispiel. Der Verein mit Trainer Sven Göran-Eriksson soll für Rooney angeblich 90 Millionen auf den Tisch legen und ihm ein Gehalt in Höhe von 560'000 Euro anbieten. Bereits vergangenen Januar hatte Shanghai angefragt, doch Rooney sagte ab. Ob er es sich in seiner jetzigen Situation nochmals anders überlegt? (ajf)