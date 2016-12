Arsenal verliert gegen Everton :  Xhaka und Co. müssen unten durch

«Wenn Xhaka weiter solche Dinge macht, wird ihn Wenger nicht mehr aufstellen.» TV-Experte und Ex-Premier-League-Spieler Danny Murphy kritisierte am Samstag Arsenals Granit Xhaka heftig. Der Nati-Star verschuldete im Match gegen Stoke City (3:1-Sieg der Gunners) einen Penalty.

Nun, beim Auswärtsmatch gegen Everton steht Xhaka zum vierten Mal in Serie in der Startaufstellung – und zum vierten Mal in Folge spielt er auch durch.

Arsenal verliert 1:2 und verpasst es damit, punktemässig zu Leader Chelsea aufzuschliessen.

Sanchez trifft für die Gäste mittels abgefälschtem Freistoss in der 20. Minute. Coleman gelingt unmittelbar vor dem Seitenwechsel der Ausgleich (44.). Das alles entscheidende 2:1 für Everton markiert Williams nach einem Eckball (86.).

Im zweiten Dienstags-Spiel schlägt Bournemouth zuhause den Meister aus Leicester 1:0.