Manchester United ist der teuerste Fussball-Verein der Welt

Manchester United stürmt an die Spitze! Aber nicht etwa in der Tabelle der Premier League. Dort rangiert das Starensemble von José Mourinho nach sieben Runden auf dem enttäuschenden 6. Platz.

Ganz oben stehen die Red Devils dafür bei den Ausgaben für den aktuellen Kader. Satte 781 Millionen Franken investiert die Familie Glazer (der Inhaber Uniteds), damit im Old Trafford Superstars wie Ibra, Pogba und Co. auflaufen. Noch nie wurde im Weltfussball so viel Kohle lockergemacht. Real Madrid (690 Millionen) und Manchester City (665 Millionen) komplettieren das Podest.

Zu diesem Schluss kommt das CIES (International Centre for Sport Studies) mit Sitz in Neuenburg, das jedes Jahr die Ausgaben aller Vereine der fünf grössten Ligen Europas (England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich) berechnet.

Im CIES-Bericht werden die Transferausgaben für die verschiedenen Spieler und deren Löhne zusammengezählt. Der Hauptgrund für ManUniteds Spitzenplatz ist der 114-Millionen-Wechsel von Paul Pogba.

Aber auch die Zugänge von Henrikh Mkhitaryan, Eric Bailly und Zlatan Ibrahimovic schlagen sich in der Statistik nieder. Letzterer ist zwar ablösefrei zum englischen Rekordmeister gewechselt, kassiert aber ein stolzes Jahresgehalt von umgerechnet 12,5 Millionen Franken.

Dass Geld allein keine Liga-Titel garantiert, ist spätestens seit dem Überraschungs-Triumph von Leicester City in der vergangenen Spielzeit jedem bewusst. Die Foxes verfügten in ihrer Meistersaison über den siebzehntteuersten Kader aller Premier-League-Teams. (sag)