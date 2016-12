3:1-Triumph bei ManCity :  Chelsea dreht ein klasse Spitzenspiel spektakulär

Manchester City - Chelsea 1:3 (1:0)

Manchester City Chelsea Ballbesitz 58% 42% Formation 3-4-3 3-4-3 Fouls 14 10 Corners 9 2 Offsides 1 Freistösse 10 15 Einwürfe 19 18 Schüsse gehalten 1 4 Auskicks 6 9 Schüsse aufs Tor 5 4 Schüsse neben das Tor 6 5

Etihad Stadium, Manchester. - Zuschauer: 54457. - SR Taylor, Anthony, England. -45. Cahill G. 1:0, 60. Diego Costa 1:1 (Fabregas C.), 70. Willian 1:2 (Diego Costa), 90. Hazard E. 1:3 (Marcos Alonso).Bravo C., Otamendi N., Stones J., Kolarov A., Sane L., Gündogan I., Fernandinho, Silva D., Navas J., Aguero S., De Bruyne K. - Einwechslungen: Clichy G. (69. für Sane L.), Toure Y. (76. für Gündogan I.), Iheanacho K. (78. für Stones J.).Courtois T., Azpilicueta C., Cahill G., Luiz D., Moses V., Fabregas C., Aliji N., Alonso M., Pedro, Costa D., Hazard E. - Einwechslungen: Willian (50. für Pedro), Chalobah N. (85. für Costa D.), Batshuayi M. (90. für Hazard E.).Manchester City: 17. Otamendi N. (Gelb), 81. Navas J. (Gelb), 90. Aguero S. (Rot), 90. Fernandinho (Rot). Chelsea: 50. Aliji N. (Gelb), 90. Chalobah N. (Gelb), 90. Fabregas C. (Gelb).