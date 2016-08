3:1-Sieg gegen West Ham :  Guardiola und ManCity bleiben ungeschlagen

West Bromwich - FC Middlesbrough 0:0 (0:0)

West Bromwich FC Middlesbrough Ballbesitz 44% 56% Formation 4-2-3-1 4-2-3-1 Fouls 12 11 Corners 5 4 Offsides 1 3 Freistösse 14 13 Einwürfe 21 18 Schüsse gehalten 2 4 Auskicks 6 7 Schüsse aufs Tor 4 2 Schüsse neben das Tor 4 4

The Hawthorns, West Bromwich. - SR Taylor, Anthony, England.Foster B., Dawson C., McAuley G., Evans J., Galloway B., Fletcher D., Yacob C., Phillips M., Field S., McClean J., Rondon S. - Einwechslungen: Leko J. (64. für McClean J.), Berahino S. (72. für Leko J.), Gardner C. (76. für Field S.).Guzan B., Nsue E., Ayala D., Gibson B., Barragan A., Clayton A., Forshaw A., Stuani C., Ramirez G., Downing S., Negredo A. - Einwechslungen: Nugent D. (84. für Ramirez G.), Fischer V. (90. für Stuani C.).West Bromwich: 65. Yacob C. (Gelb). FC Middlesbrough: 2. Ayala D. (Gelb), 49. Ramirez G. (Gelb), 77. Barragan A. (Gelb).