13. Ligasieg in Serie :  Auch Shaq und Co. können Chelsea nicht stoppen

Chelsea - Stoke 4:2 (1:0)

Chelsea Stoke Ballbesitz 60% 40% Formation 3-4-3 4-3-3 Fouls 12 10 Corners 8 3 Offsides 2 2 Freistösse 12 14 Einwürfe 22 15 Schüsse gehalten 4 Auskicks 5 12 Schüsse aufs Tor 7 2 Schüsse neben das Tor 8 3

Stamford Bridge, London. - SR Madley, Robert, England. -34. Cahill G. 1:0 (Fabregas C.), 46. Bruno Martins Indi 1:1 (Peter Crouch), 57. Willian 2:1 (Hazard E.), 64. Peter Crouch 2:2 (Mame Biram Diouf), 65. Willian 3:2 (Fabregas C.), 85. Diego Costa 4:2.Courtois T., Azpilicueta C., Luiz D., Cahill G., Moses V., Kante N., Fabregas C., Alonso M., Willian, Costa D., Hazard E. - Einwechslungen: Matic N. (73. für Fabregas C.), Ivanovic B. (82. für Moses V.), Chalobah N. (84. für Willian).Grant L., Johnson G., Shawcross R., Martins Indi B., Pieters E., Adam C., Allen J., Afellay I., Shaqiri X., Crouch P., Diouf M. - Einwechslungen: Krkic B. (61. für Shaqiri X.), Imbula G. (62. für Afellay I.).Chelsea: 25. Moses V. (Gelb), 59. Fabregas C. (Gelb), 70. Alonso M. (Gelb). Stoke: 70. Diouf M. (Gelb), 86. Adam C. (Gelb).