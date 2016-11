1:0 über Middlesbrough :  Diego Costa schiesst Chelsea an die Spitze

FC Middlesbrough - Chelsea 0:1 (0:1)

FC Middlesbrough Chelsea Ballbesitz 43% 57% Formation 4-5-1 3-4-3 Fouls 12 9 Corners 2 3 Offsides 1 Freistösse 10 12 Einwürfe 13 24 Schüsse gehalten 4 1 Auskicks 7 11 Schüsse aufs Tor 1 5 Schüsse neben das Tor 6 5

Riverside, Middlesbrough. - Zuschauer: 32704. - SR Moss, Jonathan, England. -41. Diego Costa 0:1.Valdes V., Barragan A., Chambers C., Gibson B., Fabio, Traore A., Forshaw A., Clayton A., De Roon M., Ramirez G., Negredo A. - Einwechslungen: Downing S. (71. für Fabio), Fischer V. (73. für Clayton A.), Leadbitter G. (89. für Forshaw A.).Courtois T., Azpilicueta C., Luiz D., Cahill G., Moses V., Aliji N., Matic N., Alonso M., Pedro, Costa D., Hazard E. - Einwechslungen: Chalobah N. (80. für Pedro), Ivanovic B. (89. für Moses V.), Oscar (90. für Hazard E.).FC Middlesbrough: 9. Clayton A. (Gelb), 74. Chambers C. (Gelb). Chelsea: 51. Azpilicueta C. (Gelb), 65. Luiz D. (Gelb), 73. Aliji N. (Gelb).