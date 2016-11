Nach vierter Pleite: Anderlecht-Coach René Weiler vor dem Aus

René Weiler bläst in Belgien eine steife Bise ins Gesicht! Am Wochenende verliert der Schweizer mit Anderlecht gegen Leader Zulte Waregem mit 2:3. Die vierte Niederlage der Saison in der Jupiler Pro League.

Eine Niederlage, die für Weiler zum Bumerang werden kann. Eine Niederlage, die ein klares Signal des Teams an Weiler sein könnte.

Denn der Coach hatte am Freitag in einem Interview harsche Kritik an seinen Spielern geübt, dabei aber in typisch selbstüberzeugter Art keine Fehler bei sich gesehen. Weiler hat damit erst Kredit bei den Spielern und jetzt womöglich bei den Bossen verspielt. (sin)